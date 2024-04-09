A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı 2-1 Yenerek Mutlu - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı 2-1 Yenerek Mutlu

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 yenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, iyi mücadele ederek ve istedikleri oyunu sahaya yansıtarak kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Kıragası, Macaristan'ın dünya sıralamasında 40'ıncı olduğunu belirterek, aradaki 22 sıra farka rağmen bu mücadeleyi gösterebiliyorlarsa kadın futbolunda ne kadar ileriye gidebileceklerini ve gelişime açık olduklarını ispatladıklarını ifade etti. Milli futbolcular da galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve hedeflerinin B Ligi'nde kalmak olduğunu belirttiler.

09.04.2024 23:59  Güncelleme: 00:01
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 yenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, iyi mücadele ederek ve istedikleri oyunu sahaya yansıtarak kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kıragası, güçlü bir takımla karşı karşıya geldiklerini belirterek, "İki senaryomuz vardı. İlk yarı topu tutup pozisyon vermemek, ikinci devrede de hücum oyuncularımızı atağa geçirip golü bulmak istiyorduk. Hem senaryoya uyduğumuz hem de taktik anlamda her şeyi sahada gördüğüm için çok mutluyum. Macaristan, dünya sıralamasında 40'ıncı. Biz ise 62'nci basamaktayız. Aradaki 22 sıra farka rağmen bu mücadeleyi gösterebiliyorsak kadın futbolunda ne kadar ileriye gidebileceğimizi ve gelişime açık olduğumuzu ispatlamış olduk. Son derece mutluyum. Oyuncuların her biriyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yavaş ve sağlam adımlarla yollarına devam etmek istediklerini aktaran Necla Güngör Kıragası, "Hedefimiz kesinlikle B Ligi'nde kalmak. A Ligi'ne gidelim gibi hızlı adımlar atmak istemiyoruz. C Ligi'ndeki süreci 4 senede inşa ettik. Oluşturduğumuz takımın meyvelerini yeni topluyoruz. Grubu İsviçre'nin arkasından ikinci sırada bitirip play-off'lara kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncuların görüşleri

Milli futbolcular Derya Arhan, Birgül Sadıkoğlu, Busem Şeker ve Didem Karagenç de müsabakaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zor bir maç oynadıklarının altını çizen Derya, "Son dakikaya kadar elimizden geleni yaptık. Asla bırakmadık. Bu galibiyet bizim için bayram hediyesi oldu. B Grubu'nda şu anda ikinciyiz. Çok iyi mücadele ettik. Bundan sonra da devamı gelecek." şeklinde görüş belirtti.

Çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Birgül, "Grupta ikinci olmayı hedefliyoruz. İlk maçta istemediğimiz bir yenilgi aldık. Bu müsabakada galip geleceğimize inanıyorduk. İlk yarı soyunma odasına mağlup girdik ama son ana kadar savaşmaya devam ettik ve galip ayrıldık. Çok iyi bir oyun sergiledik. Daha iyi olacağız çünkü küçük kardeşlerimize rol model olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda talihsiz bir şekilde yedikleri golle geriye düştüklerini kaydeden Busem, "Bu maçı alacağımıza inanıyorduk. Geriye düştük ama asla pes etmedik. Skoru 2-1 yapacağımızdan emindik. Bunu başardık. Tüm takımı tebrik ederim." görüşlerini paylaştı.

Son dakikalarda attıkları golle galip geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Didem Karagenç ise, şunları kaydetti:

"Bu duyguların tarif yok. İkinci golden sonra yaşadığımız duyguları anlatamam. Tarifi çok zor. Geriden geldik. Hakem biraz bizi zorladı. Talihsiz kararlar verdi. Ancak biz yüreğiyle oynayan ve mücadeleci gücü yüksek bir takımız. Bunu da sahada gösterdik. Tüm Türkiye'ye bir bayram hediyesi verdiğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımıza armağan olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı 2-1 Yenerek Mutlu - Son Dakika

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