A Milli Kadın Futbol Takımı Malta'ya Hazır

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Malta ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakanın oynanacağı Pendik Stadı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde çalışan milli oyuncular, maçın son taktiksel antrenmanını gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlılar, yarın gruptaki ilk maçında Malta ile karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
