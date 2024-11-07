A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan ile karşılaşacak.

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye, B Ligi 2'nci Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan ile birlikte yer aldı. Kura çekiminde Türkiye'yi Kadın Milli Takımlar İdari Sorumlusu Işık Özaydın temsil etti.

Gruplarda ilk ve ikinci maçlar 19-26 Şubat 2025, üçüncü ve dördüncü maçlar 2-8 Nisan 2025, beşinci ve altıncı maçlar 28 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında oynanacak.