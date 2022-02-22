A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçı öncesinde son çalışmasını yaptı - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçı öncesinde son çalışmasını yaptı

22.02.2022 16:30

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın Sırbistan'ı konuk edecek Türkiye'nin teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, "Sırbistan'da bıraktığımız 3 puanı burada, İzmirlilerin desteğiyle beraber almayı umut ediyoruz.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın Sırbistan'ı konuk edecek Türkiye'nin teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, "Sırbistan'da bıraktığımız 3 puanı burada, İzmirlilerin desteğiyle beraber almayı umut ediyoruz." dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçı için son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Kıragası antrenmandan önce yaptığı açıklamada, çok heyecanlı bir şekilde Sırbistan maçını beklediklerini söyledi.

İlk hazırlıklarını İstanbul'daki Riva Tesisleri'nde yaptıktan sonra dün İzmir'e geldiklerini aktaran Kıragası, şöyle konuştu:

"Bugün son resmi antrenmanımızı yapacağız ve maç saatini bekleyeceğiz. Keyifli, mücadele gücü yüksek bir maç bekliyoruz. Ben ilk Sırbistan maçının ardından da söylemiştim. 3 puan bıraktık Sırbistan'da diye. Sırbistan'da bıraktığımız 3 puanı burada, İzmirlilerin desteğiyle beraber almayı umut ediyoruz."

Kıragası, güzel İzmir'in güzel insanları müsabakaya davet ederek, "Bizim için çok kritik ve çok önemli bir maç. Kadın Milli Takım tarihinde belki de ilk defa grupta üçüncü sıraya yerleşebileceğimiz ve play-off mücadelesi vereceğimiz bir süreç yaşayabiliriz. O yüzden onların desteği bizim için çok kıymetli olacak." diye konuştu.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez bir milli maç oynanacağını hatırlatan Kıragası, "Muhteşem bir duygu. Gürsel Aksel Stadı'nın kapılarını ilk defa kadın milli takımlara açtığı müsabakada olmaktan son derece gururluyuz. Göztepe'nin mükemmel taraftarı eminim burayı yarın da dolduracak ve bizi destekleriyle perçinleyeceklerdir bu tarihi durumu." dedi.

Yarın saat 17.00'de başlayacak Türkiye-Sırbistan maçını futbolseverler ücretsiz izleyebilecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçı öncesinde son çalışmasını yaptı
A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçı öncesinde son çalışmasını yaptı
A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçı öncesinde son çalışmasını yaptı

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Sırbistan, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçı öncesinde son çalışmasını yaptı - Son Dakika


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