A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya play-off ilk maçına 9 Ekim'de Pendik'te çıkacak - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya play-off ilk maçına 9 Ekim'de Pendik'te çıkacak

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Milliler, play-off 1. tur ilk maçında 9 Ekim'de Slovenya'yı Pendik Stadı'nda konuk edecek, rövanşı 13 Ekim Salı deplasmanda oynayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Eğitsel oyun ve taktik çalışmayla devam eden antrenman, dar alandaki oyunla sona erdi.

Slovenya maçları aday kadrosunda yer alan ve yurt dışında forma giyen Elanaz Demirbaş, Selen Gül Altunkulak, Tuana Mahmoud, Sibel Ağırman, Göknur Güleryüz, Halle Houssein, Vildan Kardeşler ve Kader Hançar, FIFA takvimi doğrultusunda 5 Ekim'de kampa katılacak.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Busem Şeker, İpek Kaya, Ece Türkoğlu ve Fatma Şakar ise takımlarının UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda Belarus temsilcisi FC Minsk ile yarın oynayacağı rövanş karşılaşmasının ardından milli takım kampına dahil olacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Ay-yıldızlılar, play-off 1. tur ilk maçında 9 Ekim Cuma günü Slovenya'yı Pendik Stadı'nda konuk edecek. Milliler, Slovenya ile rövanş maçını ise 13 Ekim Salı günü deplasmanda yapacak.

Kaynak: AA
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