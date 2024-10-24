A Milli Kadın Futbol Takımı Tarihi Maça Çıkıyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı Tarihi Maça Çıkıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı Tarihi Maça Çıkıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile play-off turunda mücadele edecek. Teknik direktör Kıragası, taraftar desteği çağrısında bulundu.

24.10.2024 19:46
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2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, tarihi bir maça çıkacaklarını ve bunun gururunu yaşadıklarını söyledi.

Esenler Erokspor Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli oyuncu Meryem Cennet Çal ile katılan Necla Güngör Kıragası, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınayarak sözlerine başladı.

Taraftarlara destek çağrısında bulunan Kıragası, "Kadın futbolu adına tarihi bir maç. 7 büyük turnuvada play-off oynayan bir takıma karşı oynayacağız. İlk kez play-off oynayacağız. Çok heyecanlıyız. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu, bu heyecanı umarım yarın seyircilerimizle paylaşacağız. Taraftarlarımız statta bizi yalnız bırakmasın. Sizsiz eksiğiz. Burada 'Türkiye' sesini duymak, oyuncularımı ve bizi motive eden bir unsur. Oyuncularım bir koşacaksa sizi duyunca iki koşacaktır." diye konuştu.

Kamp sürecine erken başladıklarını hatırlatan Necla Güngör Kıragası, "Ülkemizdeki yabancı oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı kendi oyuncularımız az süre aldığı için kampımıza erken başladık. Onları forma sokmak istedik. Taktik ağırlıklı şekilde çalışmalarımız devam etti. Teknik kapasitesi çok yüksek, hırsı ve mücadelesiyle tam Türk kadını profilinde oyunculara sahibiz. 90 dakika pes etmeden çok iyi bir sonuç alacaklarına inanıyorum. Tek eksiğimiz deneyim. 7 kez play-off oynayan bir takıma karşı oynamak kolay değil ama biz de ona göre taktik ve plan yaptık. 4 senedir birlikte oynuyoruz. Bizim de avantajımız bu. Yarın kazanarak bir ilki başarmak istiyoruz. Deplasmana da avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Meryem Cennet Çal: "Avantajlı bir şekilde Moldova'ya gitmek istiyoruz"

Milli oyuncu Meryem Cennet Çal, rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirtti.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını dile getiren milli futbolcu, "Erkenden bir araya geldik. Rakibimizi iyi analiz ettik. Yarın takım arkadaşlarıma güvenim sonsuz. Çok teknik bir ekibiz. Kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarlarımızın önünde oynamak her zaman gurur verici. Evimizde oynamak avantaj. Avantajlı bir şekilde Moldova'ya gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Milli takım hazırlıklarını tamamladı

Ay-yıldızlılar, maçın oynanacağı Esenler Erokspor Stadı'ndaki antrenmanla Ukrayna karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Milliler, antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki karşılaşma, yarın saat 18.00'de başlayacak.

Rövanş mücadelesi ise 29 Ekim'de Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

Milli takım, turu geçmesi halinde Belçika- Yunanistan eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.

Kaynak: AA

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