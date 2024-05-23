A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Konulu Panele Katıldı - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Konulu Panele Katıldı

A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye\'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Konulu Panele Katıldı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik heyet ve futbolcuları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenlenen panelde Türkiye'de kadın futbolunun gelişimi ve sunduğu fırsatlar hakkında konuştu. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunun tanıtımının önemine vurgu yaparken, yardımcı antrenörler Begüm Üresin ve Hilal Başkol da oyuncuların yükselmesini sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

23.05.2024 15:54
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik heyet ve futbolcuları, " Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar" konulu panele katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, yardımcıları Hilal Başkol, Begüm Üresin, futbolcular Ebru Topçu ve Ümran Özev ile Kadın Milli Takımlar Sorumlusu Koray Uzun yer aldı.

Panelde, teknik direktör Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunu öğrencilere aktarabilme şansı buldukları için mutluluk duyduğunu belirtti. Kıragası, "Bizlerin en büyük isteği, kadın futbolunun tanıtımı. Çünkü futbolu sadece futbol olarak görmüyoruz. Kadın futbolu denildiği zaman, işin içine fırsat eşitliğinin girdiğini, kadınların sesinin futbol aracılığıyla kitlelere ulaştırabileceğini görüyoruz. O yüzden aldığımız her başarı, attığımız her adım, olumlu anlamda yaptığımız tüm iletişim, bizler için son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde 10 senedir görev aldığını kaydeden yardımcı antrenör Begüm Üresin, "Bizlerin buradaki amacı, özellikle alt yapıdan, oyuncuları keşfetmek ve futbolcuların A takıma kadar yükselmesini sağlamak" derken, yardımcı antrenör Hilal Başkol ise 3 senedir milli takımlarda görev aldığını, kadın futbolu hakkında konuşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın tanıtım videosunun da izletildiği panel, soru-cevap etkinliğiyle tamamlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Konulu Panele Katıldı - Son Dakika

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