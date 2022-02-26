A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor

26.02.2022 00:57
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri kapsamında karşılaşacağı İzlanda maçı öncesinde Kastamonu'da kampa giren A Milli Kadın Hentbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor.

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri kapsamında karşılaşacağı İzlanda maçı öncesinde Kastamonu'da kampa giren A Milli Kadın Hentbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2 Mart Çarşamba günü 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri kapsamında İzlanda'yı Kastamonu'da ağırlayacak. Kastamonu Merkez Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. A Milli Kadın Hentbol Takımı, bu maçın ardından 6 Mart Pazar günü gruptaki dördüncü maçında deplasmanda yine İzlanda ile karşılaşacak. A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi Kastamonu'da başlayan kampı sürüyor. A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçları öncesi 1 Mart'a kadar Kastamonu'da kamp yapacak.

15 Şubat'tan beri Kastamonu'da kampta olduklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi oyuncularından Yasemin Özgür, kampta arkadaşlık seviyelerinin üst düzeyde olduğunu söyledi.

Takım olarak yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını ifade eden Milli Hentbolcu Yasemin Özgür, "Milli Takımda antrenörlerimiz ile birlikte yeniden yapılanıyoruz. Bununla birlikte antrenmanlar çok keyifli geçiyor. Gurupta İzlanda ve Sırbistan ile karşılaşacağız. 2 Mart'ta Kastamonu'da, 6 Mart'ta ise İzlanda'ya rövanşa gideceğiz" dedi.

Rakibin maçlarını izlediklerini ve iyi analiz ettiklerini kaydeden Özgür, "Birbirimize denk takım olduğumuzu düşünüyorum. Evimizde avantaj elde edip deplasmanda da bu avantajı kullanacağımızı düşünüyorum. Nisan ayında ise Sırbistan ile karşılaşacağız. Sırbistan karşısında elimizden gelenin en iyisini yapıp hedefimizi gerçekleştirip guruptan çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

Yalıkavakspor'dan Milli Takım Kampına katılan Buket Yılmaz ise, güzel bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

Kampın çok güzel gittiğini aktaran Yılmaz, "Çalışmalarımız zor geçiyor. Bunun farkındayız. Buna çalışmak zorundayız. Şansımızın olduğunu düşünüyoruz. İlk maçı evimiz de oynayacağız. İnşallah güzel bir sonuçla İzlanda'ya gitmek istiyoruz. Yeni bir hoca ile çalışıyoruz. Takım arasında güzel bir uyum var. Zor idmanlarımız geçiyor ama iyi olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımızla ligde rakip olsak da burada aynı hedef için çalışıyoruz. Hepimizin de amacı aynı" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

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Kastamonu, İzlanda, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor - Son Dakika


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