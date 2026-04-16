A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Polonya'nın Katowice kentindeki kura çekiminde milliler, C Grubu'nda Danimarka, İspanya ve Yunanistan ile eşleşti.
Türkiye'nin ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı organizasyonda C Grubu müsabakaları, 3-7 Aralık tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
