A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Polonya'nın Katowice kentindeki kura çekiminde milliler, C Grubu'nda Danimarka, İspanya ve Yunanistan ile eşleşti.

Türkiye'nin ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı organizasyonda C Grubu müsabakaları, 3-7 Aralık tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda oynanacak.