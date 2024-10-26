A Milli Kadın Hentbol Takımı Yenildi

Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenen Karpat Turnuvası'nda Brezilya'ya 33-28 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Brezilya 16-14 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Brezilya maçı 33-28 kazandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, turnuvadaki son maçında yarın Slovakya ile karşılaşacak.