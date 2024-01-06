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A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Çekya'ya 10-9 yenildi - Son Dakika
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A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Çekya'ya 10-9 yenildi

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Çekya'ya 10-9 yenildi. Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci maçında milliler, Çekya ile karşılaştı. Mücadeleyi 10-9'luk skorla kaybeden ay-yıldızlılar, ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İlk maçında Sırbistan'a 13-6 mağlup olan Türkiye, gruptaki son karşılaşmasını yarın saat 11.00'de Romanya ile yapacak.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Çekya\'ya 10-9 yenildi
06.01.2024 - 17:53,
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A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Çekya'ya 10-9 yenildi.

Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci maçında milliler, Çekya ile karşılaştı.

Mücadeleyi 10-9'luk skorla kaybeden ay-yıldızlılar, ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

İlk maçında Sırbistan'a 13-6 mağlup olan Türkiye, gruptaki son karşılaşmasını yarın saat 11.00'de Romanya ile yapacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Çekya'ya 10-9 yenildi - Son Dakika
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