A Milli Kadın Takım Romanya ile Maç Yapıyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Takım Romanya ile Maç Yapıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yı Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

06.11.2024 11:16
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Romanya'yı ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı; Romanya, Slovakya ve İzlanda ile yer aldığı grupta lider durumda bulunuyor. İlk maçında Slovakya'yı 75-40 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında da İzlanda'yı 72-65 mağlup etti.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Romanya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. İlk maçında İzlanda'yı 82-70 mağlup eden Romanya, ikinci müsabakasında ise Slovakya'ya 93-77 yenildi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk milli maç olacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile yapacağı karşılaşma, Türkiye'nin basketbol üssü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk milli maç olacak.

Resmi açılışı 29 Eylül'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle yapılan basketbol üssü, yarın ilk resmi milli maça kapılarını açacak.

Bilet satışları Biletix'te sürüyor

Türkiye-Romanya maçının bilet satışlarına Biletix'te devam ediliyor.

Karşılaşmanın biletleri, tribünler ve saha içi için 350 lira ile 2 bin lira arasında satılıyor.

Loca fiyatları ise 5 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor.

Kaynak: AA

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