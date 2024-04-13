A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Cup\'ta İsveç ve Macaristan\'ı mağlup etti

Portekiz'in Oeiras kentinde düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa/ Afrika Grup 1'de mücadele eden ve grupta kalmayı garantileyen A Milli Kadın Tenis Takımı, İsveç ve Macaristan'ı mağlup ederek grubunu 7. olarak tamamladı.
Complexo de Tenis Do Jamor Kulübü'nde oynanan karşılaşmalarda A Milli Kadın Takımı, sıralama maçlarını İsveç ve Macaristan ile oyandı. Milliler, İsveç'i 2-1, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.
İsveç serisinin ilk maçında Çağla Büyükakçay'ın Lea Nilsson'a 4-6, 6-2, 3-6 mağlup olmasıyla seride İsveç 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşmasında Ayla Aksu, Jacqueline Cabaj Awad'ı 6-4, 3-6, 7-5 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin kazananını belirleyecek çiftler maçında Zeynep Sönmez/Berfu Cengiz ikilisi Lea Nilsson/Jacqueline Cabaj Awad çiftini 6-3, 6-1 yenerek seride Türkiye 2-1 kazandı.
Türkiye-Macaristan serisinin ilk maçında korta çıkan Çağla Büyükakçay, Adrienn Nagy'i 6-4, 7-5 yenerek millileri 1-0 öne taşıdı. Son iki maça Macaristan'ın çıkmaması ile Türkiye, Macaristan'a karşı korttan 3-0 üstün ayrıldı. - İSTANBUL
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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