A Milli Kadın Tenis Takımı Hollanda'yı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Kadın Tenis Takımı Hollanda'yı Yendi

09.04.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Tenis Takımı, BJK Cup'ta Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek grup aşamasını tamamladı.

Portekiz'in Oeiras kentinde Complexo Tenis do Jamor tesislerinde düzenlenen Billie Jean King Cup'ta A Milli Kadın Tenis Takımı, Hollanda'yı 2-0 mağlup etti.

Kaptanlığını Bora Gerçeker'in üstlendiği Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru'dan oluşan ay-yıldızlı ekip 7-11 Nisan tarihleri arasında BJK Cup Avrupa/Afrika Grup I karşılaşmalarında mücadele ediyor.

Gürcistan'ı 3-0 mağlup eden milliler, Macaristan'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Ay-yıldızlılar gruptaki son sınavını Hollanda karşısında verdi. Berfu Cengiz, Anouck Vrancken Peeters'i 6-4, 2-6, 7-5 yenerek Türkiye'yi Hollanda karşısında 1-0 öne taşıdı. Serinin ikinci maçında Ayla Aksu, Suzan Lamens ile karşılaştı. Ayla Aksu, Suzan Lamens'i 6-2, 6-2 yenerek 2-0 ile seriye noktayı koydu. Avrupa/Afrika Grup I'de kalmayı garantileyen A Milli Kadın Tenis Takımı yarın C Grubu'nun ikincisi Letonya ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Tenis Takımı Hollanda'yı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:24:35. #.0.5#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Tenis Takımı Hollanda'yı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.