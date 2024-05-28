A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD etabında mücadele edecek kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD etabında mücadele edecek kadrosunu açıkladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD etabında mücadele edecek kadrosunu açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD etabında mücadele edecek kadrosunu açıkladı. İlkin Aydın kadroda yer almadı ancak kaptan Eda Erdem Dündar takıma dahil edildi. Kadroda Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş yer alıyor.

28.05.2024 12:51
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Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek A Milli Kadın Takımı kadrosu açıklandı.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde organize edilecek 2. hafta mücadelesinde "Filenin Sultanları"nda kadroda İlkin Aydın'a yer verilmezken kaptan Eda Erdem Dündar takıma dahil edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Derya Cebecioğlu, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Beyza Arıcı, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Aslı Kalaç, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Simge Aköz, Elif Şahin, Eda Erdem, Teksas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD etabında mücadele edecek kadrosunu açıkladı - Son Dakika

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