A Milli Kadın Voleybol Takımı Antalya'da Kamp Yapıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos'ta başlayacak Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek organizasyon öncesi gireceği kamp kapsamında Sırbistan Milli Takımı ile 3 hazırlık maçı oynayacak.

Milli takımın Antalya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Dilay Özdemir, Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar (kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın