A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Sinan Erdem'de Almanya ile karşılaşacak - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Sinan Erdem'de Almanya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Sinan Erdem\'de Almanya ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak. Grupta rakibini 3-1 yenen milliler, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 ile geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Almanya ise Belçika'yı 3-2 yenerek tur atlamayı başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşılaşacak.

2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk için yoluna emin adımlarla ilerleyemeye devam ediyor. Milliler, çeyrek finalde yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya ile oynayacak.

Grup maçında milliler 3-1 kazandı

İki ülke, turnuvada A Grubu'nda yer aldı ve ay-yıldızlılar rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Grupta oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan A Milliler, ikinci olarak adını üst tura yazdırdı. Milliler, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya, Belçika'yı yendi

Almanya ise son 16 turu mücadelesinde büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Belçika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Sinan Erdem'de Almanya ile karşılaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Sinan Erdem'de Almanya ile karşılaşacak - Son Dakika
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