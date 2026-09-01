A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan'ı 3-0 Yenerek Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Bu galibiyetle gruptan lider çıkan milliler, çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonasında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi
Kaynak: AA
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