A Milli Kadın Voleybol Takımı: Çekya ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında yarın Çekya'yla karşılaşacak.

Apeldoorn şehrinde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30 da başlayacak. Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan milliler, organizasyonda 22 puanla 4. sırada bulunuyor.