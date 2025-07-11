A Milli Kadın Voleybol Takımı Çekya\'ya Yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki ikinci maçında Çekya'ya 25-22, 25-21, 4-25, 25-20 setlerle 3-1 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar üçüncü maçında yarın günü saat 20.00'de İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Salon: Omnisport
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Clémence Marthe Eyike (Kamerun)
Çekya: Valkova, Grozer, Koulisiani, Brancuska, Jehlarova, Digrinova (L) (Kneiflova, Svobodova, Bukovska, Kolarova (L), Grabovska, Rejmanova)
Türkiye: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Meliha, Aslı, Eylül (L) (Saliha, Sinead Jack, Derya, Dilay,
Setler: 25-22, 25-21, 4-25, 25-20
Süre: 1 saat 39 dakika - İSTANBUL
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