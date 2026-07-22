A Milli Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde

22.07.2026 11:44
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Türkiye, VNL çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşacak. Maç TSİ 11.00'de başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Kanada ile mücadele edecek.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 11.00'de başlayacak.

Türkiye, lig etabında 9 galibiyetle 4'üncü sırada yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran, 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ise lig etabını 8 galibiyetle 5'inci tamamladı.

Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'ini kazandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde - Son Dakika

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