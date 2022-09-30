"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Polonya'yla karşılaşacak - Son Dakika
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"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Polonya'yla karşılaşacak

30.09.2022 11:58
"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Polonya'yla karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında yarın ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında yarın ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

"Filenin Sultanları", 24 takımın katılımıyla Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, yarın TSİ 21.30'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlayacak.

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi ev sahibi Polonya'yı da yenerek, dördüncü galibiyetini kazanmak.

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Kaynak: AA

Filenin Sultanları, voleybol, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Polonya'yla karşılaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Filenin Sultanları" FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Polonya'yla karşılaşacak - Son Dakika
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