"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Polonya'yla karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında yarın ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.
"Filenin Sultanları", 24 takımın katılımıyla Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, yarın TSİ 21.30'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlayacak.
FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi ev sahibi Polonya'yı da yenerek, dördüncü galibiyetini kazanmak.
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