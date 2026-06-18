A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı 3-0 Yendi

18.06.2026 21:19
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Milli takım, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Fransa'yı setlerde 3-0 mağlup etti. Cumartesi Almanya ile karşılaşacak.

2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen 2. etabının 2. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25-17, 25-23, 25-20'lik setlerle Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, Türkiye etabındaki üçüncü maçında cumartesi günü Almanya ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Türkiye: Melissa Vargas, Saliha Şahin, Sinead Jack-Kısal, Elif Şahin, Berka Buse Özden, İlkin Aydın, Gizem Örge (L), (Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Defne Başyolcu, Hande Baladın)

Fransa: Eva Elogua, Amelie Rotar, Enora Danard-Selosse, Iman Ndiaye, Helena Cazaute, Amandha Sylves, Juliette Gelin (L), (Manon Jaegy, Nina Stojiljkovic, Cyrielle Depie, Maeva Schalk)

Setler: 25-17, 25-23, 25-20

Süre: 90 dakika - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı 3-0 Yendi - Son Dakika

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