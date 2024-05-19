A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı mağlup ederek Türkiye'yi gururlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı mağlup ederek Türkiye'yi gururlandırdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa\'yı mağlup ederek Türkiye\'yi gururlandırdı

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Simge Aköz, sıkı çalıştıklarını ve bu sene de Türkiye'yi gururlandıracaklarına inandıklarını söyledi. Aköz, Antalya seyircisine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, 'Bizlere inancınız tam. Biz bu inancı karşılıklı bırakmayacağız. Çok sıkı çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu sene de ülkemizi gururlandıracağız.' dedi.

19.05.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Simge Aköz, sıkı çalıştıklarını, bu sene de Türkiye'yi gururlandıracaklarına inandığını söyledi.

Aköz, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki dördüncü ve son maçında Fransa'yı mağlup ettikleri mücadelenin ardından Antalya Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gurunu galibiyetle taçlandırdıkları için yaşadıkları mutluluğu dile getiren Aköz, daha önlerinde uzun bir yol olduğunu kaydetti.

Aköz, Antalya seyircisine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bizlere inancınız tam. Biz bu inancı karşılıklı bırakmayacağız. Çok sıkı çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu sene de ülkemizi gururlandıracağız." dedi.

Milli voleybolcu İlkin Aydın da taraftara teşekkür ederek, "İyi ki varsınız, sizleri seviyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Simge Aköz, Antalya, Türkiye, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı mağlup ederek Türkiye'yi gururlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:50 Krizi futbolcular başlattı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular başlattı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:22:54. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı mağlup ederek Türkiye'yi gururlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement