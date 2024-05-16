A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda\'yı mağlup etti

FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Ebrar Karakurt, Japonya mağlubiyetinden sonra iyi reaksiyon gösterdiklerini söyledi. Ebrar, Antalya'da oynanan maçın ardından yapılan açıklamada, takımın seyirci desteğiyle galibiyeti elde ettiğini belirtti ve Hollanda'yı tebrik etti.

16.05.2024 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Ebrar Karakurt, dünkü Japonya mağlubiyetinden sonra iyi reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

Ebrar, Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Filenin Sultanları" olarak 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya'da açtıklarını anımsattı.

Milli takım taraftarını sahada "yedinci oyuncu" olarak gördüklerini ifade eden milli voleybolcu, seyirciyle Antalya'da özlem giderdiklerini belirtti.

Seyirciye desteklerinden dolayı teşekkür eden Ebrar, şöyle konuştu:

"Bugün sahada gerçekten bütün herkes çok iyi iş yaptı. Umarım nice galibiyetlere. Dünkü Japonya mağlubiyetinin ardından gerçekten iyi reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyoruz. Japonya'ya karşı oynamak daha zordu. Bugün galibiyet almak daha kolaydı. Hollanda'yı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Ebrar Karakurt, Hollanda, Antalya, Japonya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:00:49. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement