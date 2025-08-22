A Milli Kadın Voleybol Takımı İspanya ile Başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ilişkin, "İlk maçımız İspanya'ya karşı olacak. İspanya'ya büyük bir saygımız var. Kolay bir maç olmayacak. Eğer öyle düşünürsek bu gerçekten büyük bir hata olur." dedi.

İtalyan başantrenör Santarelli ve deneyimli milli libero Gizem Örge, yarın Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak İspanya maçı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Daniele Santarelli, Dünya Şampiyonası hazırlıklarının iyi geçtiğini, buldukları boş zamanlarda da dinlenme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Maçları oynayacakları salonda ilk antrenmanlarını yaptıklarını belirten Santarelli, antrenmanların verimli geçtiğini, oyuncuların maçlara motive olduğunu dile getirdi.

E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacaklarını anımsatan İtalyan başantrenör, "Grubumuzun iyi takımlarla dolu olduğunu biliyoruz. İlk maçımız İspanya'ya karşı olacak. İspanya'ya büyük bir saygımız var. Kolay bir maç olmayacak. Eğer öyle düşünürsek bu gerçekten büyük bir hata olur. Çok hızlı oynuyorlar. Çok iyi bildiğimiz bazı oyuncuları var. O oyuncuları iyi tanıyorum. İspanya mücadelesi Dünya Şampiyonası'nın ve grubumuzun ilk maçı. Burada gerçekten iyi oynamamız gerekiyor. Çünkü her takım burada önemli ve her takım en iyi voleybolunu oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.

Gizem Örge: "Adım adım hedefe gitmek istiyoruz"

Deneyimli milli libero Gizem Örge de Dünya Şampiyonası'nın başlayacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Organizasyonda yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Ülkemize madalyayla hatta şampiyonlukla dönmek istiyoruz. O yüzden bütün yaz boyunca özverili şekilde çalıştık. FIVB Milletler Ligi'ni istediğimiz sonuçla bitiremedik. Ancak Dünya Şampiyonası'na takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize mutlu şekilde dönmek istiyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Adım adım hedefe gitmek istiyoruz."

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu

E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek milli takımın kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Maç programı

Organizasyonun ilk karşılaşmasına yarın çıkacak ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

Yarın:

TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi

TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada