A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya\'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Milliler, Fransa ile yapacakları son maçı bekliyor.

18.05.2024 23:23
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

Milliler, ilk haftadaki dördüncü ve son maçında 19 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Fransa ile karşılaşacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (GRE), Sonja Simonovska (MNE)

İtalya: Antropova, Bosetti, Bonifacio, Cambi, Degradi, Danesi, Fersino (L) (Spirito, Akrari)

Türkiye: Zehra, Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Hande, Gizem (L) (Cansu, Ayça, Tuğba, Derya, Beyza, İlkin)

Setler: 25-27, 25-21, 25-21, 25-19

Süre: 1 saat 41 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fransa, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

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