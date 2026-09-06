A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya\'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Kupayı CEV Başkanı Sikiric'ten alan Türkiye'de, MVP seçilen Vargas ile Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge de rüya takımda yer aldı.

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı.

Müsabakayı 3-2 kazanan milli takım, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzandı ve altın madalyanın sahibi oldu.

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı finalin ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar hazır bulundu.

Organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Türkiye'ye kupasını Roko Sikiric verdi.

İkinci İtalya ile üçüncü Sırbistan'a da madalyaları törende takdim edildi.

MVP'nin adı: Melissa Vargas

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi Türkiye'den Melissa Vargas oldu.

Ay-yıldızlı takımla finalde İtalya'ya karşı mücadele eden pasör çaprazı, organizasyon genelinde sergilediği performansla ay-yıldızlıların Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynadı.

Vargas, 2023 yılında elde edilen zaferin ardından da MVP seçilmişti.

Rüya takım

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın rüya takımı belli oldu.

Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge, ikinci İtalya'dan Alessia Orro, Myriam Sylla, üçüncü Sırbistan'dan ise Hena Kurtagic yer aldı.

Rüya takımın başantrenörü ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon başantrenörü Daniele Santarelli oldu.

Zoran Terzic'e tepki

Finalin ardından düzenlenen kupa töreninde Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Zoran Terzic'e tribünler tepki gösterdi.

Yarı finalde dün oynanan Türkiye-Sırbistan karşılaşmasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından da eleştirilen Terzic, ıslıklarla protesto edildi.

Sırp başantrenör, bir basın mensubuna yaptığı açıklamalarda devşirme kuralına ve Türkiye'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

TVF Başkanı Üstündağ ise yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Bu ülkeden ekmek yiyorsunuz ama sizi geçmişte de bağrına basan taraftarın önünde, bu ülkenin önünde, rakip takımın koçu için söylüyorum; burada yaptığı bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı bence bundan sonra da Türkiye'de iş aramasın. Çok kırgınız, bu olmamalıydı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Gizem Örge, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika

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