Belçika ise ilk iki maçında Sırbistan ve İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Belçika'yla karşılaşacak - Son Dakika

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