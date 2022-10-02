Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda ve Polonya 'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grup lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu'nda yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 'Filenin Sultanları'nın FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur maç programı belli oldu - Son Dakika

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