A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3. hafta kadrosu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3. hafta kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nın 3. hafta kadrosu belli oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Hong Kong'da düzenlenecek 3. hafta mücadelesinde ilk maçına yarın çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belirlendi. Tedavisi devam eden Zehra Güneş kadroda yer almadı. Milli takım, Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

11.06.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Hong Kong'da düzenlenecek 3. hafta mücadelesinde ilk maçına yarın çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıkladığı milli takım kadrosunda tedavisi devam eden milli orta oyuncu Zehra Güneş, yer almadı.

VNL'nin 3. haftasında milli takımda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.

İlk maç yarın

Filenin Sultanları, 3. hafta mücadelesine yarın TSİ 12.00'de Tayland karşılaşmasıyla başlayacak.

Milli takım, Hong Kong etabında Tayland'ın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

"Filenin Sultanları", organizasyonun ilk 2 haftasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde etti.

Hong Kong etabına 8 maçta topladığı 18 puanı taşıyan ve 5. sırada başlayan Türkiye, 3. hafta sonunda ilk 8'de yer alırsa VNL finallerinde mücadele edecek.

Kaynak: AA

Dominik Cumhuriyeti, Zehra Güneş, Milli Takım, Hong Kong, Brezilya, Tayland, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3. hafta kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:39:43. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3. hafta kadrosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement