A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2022 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde verecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde Ankara'da, ikinci haftasında 14-19 Haziran'da Brezilya'da, üçüncü haftasında ise 29 Haziran-2 Temmuz'da Kanada'da da mücadele edecek.

Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde 16 takım arasından ilk 8 sırada yer alanlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 13-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük, 2021 yılında ise üçüncülük elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımın Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı (TSİ) şu şekilde:

1. hafta (Türkiye-Ankara)

31 Mayıs Salı:

18.00 Türkiye-İtalya

3 Haziran Cuma:

19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran Cumartesi:

19.00 Rusya-Türkiye

5 Haziran Pazar:

19.00 Türkiye-Belçika

2. hafta (Brasilia-Brezilya)

16 Haziran Perşembe:

03.00 Brezilya-Türkiye

17 Haziran Cuma:

24.00 Sırbistan-Türkiye

18 Haziran Cumartesi:

24.00 Almanya-Türkiye

19 Haziran Pazar:

22.00 Türkiye-Güney Kore

3. hafta (Calgary-Kanada)

29 Haziran Çarşamba:

05.00 Kanada-Türkiye

30 Haziran Perşembe:

23.00 Türkiye-Hollanda

1 Temmuz Cuma:

02.00 Türkiye-Japonya

2 Temmuz Cumartesi:

23.00 Türkiye-ABD