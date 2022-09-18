Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, yaptığı son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı.
Instagram hesabından makyaj yaptığı fotoğrafını, "Çıtırın Instası ne?" ifadeleriyle paylaşan Ebrar Karakurt, takipçilerinden tam not aldı. Milli voleybolcuya binlerce beğeni gelirken, "Çok beğendim." yorumları dikkat çekti.
Ebrar Karakurt geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından annesi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Milli voleybolcunun bu paylaşımına takipçileri büyük ilgi göstermişti. Ebrar'ın annesinin çok genç gözüktüğünü ifade eden takipçiler, "Abla-kardeş" gibisiniz yorumunda bulundu.
Son Dakika › Spor › Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un paylaştığı pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi - Son Dakika