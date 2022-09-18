Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un paylaştığı pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi - Son Dakika
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un paylaştığı pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi

18.09.2022 00:28
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un paylaştığı pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un sosyal medya hesabından paylaştığı makyajlı fotoğraflar ilgi çekti. Karakurt'un, "Çıtırın Instası ne?" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden binlerce etkileşim aldı.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, yaptığı son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Instagram hesabından makyaj yaptığı fotoğrafını, "Çıtırın Instası ne?" ifadeleriyle paylaşan Ebrar Karakurt, takipçilerinden tam not aldı. Milli voleybolcuya binlerce beğeni gelirken, "Çok beğendim." yorumları dikkat çekti.

Ebrar Karakurt'u hiç böyle görmediniz! 'Çıtırın Instası ne?' diyerek paylaştığı pozlara yorum yağıyor
Ebrar Karakurt'un paylaştığı fotoğraf
Ebrar Karakurt'u hiç böyle görmediniz! 'Çıtırın Instası ne?' diyerek paylaştığı pozlara yorum yağıyor
Ebrar Karakurt'un paylaştığı fotoğraf

ANNESİ İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Ebrar Karakurt geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından annesi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Milli voleybolcunun bu paylaşımına takipçileri büyük ilgi göstermişti. Ebrar'ın annesinin çok genç gözüktüğünü ifade eden takipçiler, "Abla-kardeş" gibisiniz yorumunda bulundu.

Ebrar Karakurt'u hiç böyle görmediniz! 'Çıtırın Instası ne?' diyerek paylaştığı pozlara yorum yağıyor
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Ebrar Karakurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un paylaştığı pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un paylaştığı pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi - Son Dakika
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