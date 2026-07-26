A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyon

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Sinead Jack Kısal ve Defne Başyolcu, kazandıkları kupanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan final maçının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Jack Kısal, "Bu oyuncu grubuyla ve teknik ekibimizle bunu başarabilmek çok özel bir duygu. Bu an için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu başarı, yaz boyunca ortaya koyduğumuz emeğin karşılığı oldu. Final etabına gelen tüm takımların çok çalıştığını düşünüyorum. Bu galibiyet de yaz boyunca verdiğimiz emeği ve ortaya koyduğumuz mücadeleyi gösterdi." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nı söylemenin kendisine büyük bir güç verdiğini vurgulayan Jack Kısal, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'nı söylerken kendimi çok güçlü hissediyorum. Bu şampiyonluk Türkiye halkı için. Bunu her zaman söyleyeceğim, Türkiye her zaman benim evim olacak. İstiklal Marşı'nı öğrenebildiğim için çok gururluyum. Bu sizin için Türkiye."

A Milli Takım'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamanın kendisi için çok özel olduğunu dile getiren Defne de "A Milli Takım'da ilk senem, ilk şampiyonluğum, ilk madalyam ve ilk kupam. Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil. Ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç. Şu anda birçok duyguyu bir arada yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Defne, şöyle devam etti:

"Çok güzel bir maçtı. Hiçbir zaman pes etmedik. Daha nice kupalara ve madalyalara diyebilirim. Avrupa şampiyonası hazırlıklarına başladık, orada da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza eminim. Başarımızı sürdüreceğiz. Daha nice madalyalara ve kupalara."