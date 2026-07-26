A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyon

A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyon
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 VNL'de Brezilya'yı yenerek şampiyon olan A Milli Takım oyuncuları mutluluğunu paylaştı.

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Sinead Jack Kısal ve Defne Başyolcu, kazandıkları kupanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan final maçının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Jack Kısal, "Bu oyuncu grubuyla ve teknik ekibimizle bunu başarabilmek çok özel bir duygu. Bu an için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu başarı, yaz boyunca ortaya koyduğumuz emeğin karşılığı oldu. Final etabına gelen tüm takımların çok çalıştığını düşünüyorum. Bu galibiyet de yaz boyunca verdiğimiz emeği ve ortaya koyduğumuz mücadeleyi gösterdi." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nı söylemenin kendisine büyük bir güç verdiğini vurgulayan Jack Kısal, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'nı söylerken kendimi çok güçlü hissediyorum. Bu şampiyonluk Türkiye halkı için. Bunu her zaman söyleyeceğim, Türkiye her zaman benim evim olacak. İstiklal Marşı'nı öğrenebildiğim için çok gururluyum. Bu sizin için Türkiye."

A Milli Takım'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamanın kendisi için çok özel olduğunu dile getiren Defne de "A Milli Takım'da ilk senem, ilk şampiyonluğum, ilk madalyam ve ilk kupam. Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil. Ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç. Şu anda birçok duyguyu bir arada yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Defne, şöyle devam etti:

"Çok güzel bir maçtı. Hiçbir zaman pes etmedik. Daha nice kupalara ve madalyalara diyebilirim. Avrupa şampiyonası hazırlıklarına başladık, orada da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza eminim. Başarımızı sürdüreceğiz. Daha nice madalyalara ve kupalara."

Kaynak: AA

Milli Takım, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor Servet istediler Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
İzmir ve Çanakkale’ye rakip oldu: Elazığ’da kartpostallık gün batımı İzmir ve Çanakkale’ye rakip oldu: Elazığ’da kartpostallık gün batımı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor Başvuran parasını alıyor Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

20:54
Galatasaray’dan Leao için Milan’a teklif Anında yanıt geldi
Galatasaray'dan Leao için Milan'a teklif! Anında yanıt geldi
20:43
Lucas Torreira’dan Galatasaraylıları endişelendiren itiraf
Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları endişelendiren itiraf
19:05
Güreş Federasyonu hakeme saldıran Hamza Yerlikaya’ya soruşturma başlattı
Güreş Federasyonu hakeme saldıran Hamza Yerlikaya'ya soruşturma başlattı
18:37
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
18:34
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
18:11
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 20:56:02. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.