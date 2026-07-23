A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde Kanada ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-1 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, Çin ile ABD arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Türkiye: Elif, Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Sinead-Jack, Gizem (L) (Saliha, Yaprak)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Kanada: Fransen, Gray, Thokbuom, Van Ryk, Guezen, Maglio, Jost (L) (Georgiadis, Baker, Smrek, Andulajevic)

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Setler: 22-25, 25-21, 25-21, 25-17

Süre: 76 dakika - İSTANBUL