A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. Milliler, Brezilya etabını bu sonuçla beraber iki galibiyet ile tamamladı.
Salon: Arena Nilson Nelson
Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Nathan Mahaven (ABD)
Bulgaristan: Slavcheva, Milanova, Saykova, Stoyanova, Paskova, Naneva, Pashkuleva (L) (Krasteva, Todorova (L), Krasteva, Veneva, Guncheva, Illieva, Nikolova)
Türkiye: Dilay, Yaprak, Karmen, Defne, Saliha, Deniz, Eylül (L)
Setler: 12-25, 9-25, 25-22, 18-25
Süre: 90 dakika - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımından Bulgaristan’a 3-1 Galibiyet - Son Dakika
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