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A Milli Kadro Belli Oldu

A Milli Takım, Karadağ ve İzlanda maçları için aday kadrosunu açıkladı. İlk kez Atakan davet edildi.

04.10.2024 12:39
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A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

İSTANBUL, A Milli Futbol Takımı'nın 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

27 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Atakan Karazor ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 7 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da yapacak Ay-Yıldızlılar, Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın belirlediği aday kadro şöyle:

KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

FORVET: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

Kaynak: DHA

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