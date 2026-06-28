A Milli Takım 2027 Dünya Kupası için hazırlıkta - Son Dakika
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A Milli Takım 2027 Dünya Kupası için hazırlıkta

A Milli Takım 2027 Dünya Kupası için hazırlıkta
28.06.2026 16:51
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek ve İsviçre maçları için İstanbul'da antrenman yaptı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile maçlarının hazırlıklarına bugün İstanbul'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Ay-yıldızlı takım, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak. Mililer bu maçların hazırlıklarını Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Akatlar Spor Kompleksi'nde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık antrenman sürdürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım 2027 Dünya Kupası için hazırlıkta - Son Dakika

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