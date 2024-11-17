A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılarda, aday kadroya bir oyuncu ilavesi yapıldı. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'a Kayserisporlu Gökhan Sazdağı Çağrıldı - Son Dakika
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