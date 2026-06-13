A Milli Takım’a Özel Güvenlik

2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gelen A Milli Futbol Takımı Türk polisinin en seçkin birimlerine emanet edildi. Arizona eyaletinde kampta bulunan kafileyi Özel Harekat Başkanlığı, Güvenlik Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinden oluşturulan özel bir ekip koruyor.

Milli takımla birlikte okyanus ötesine giden güvenlik güçleri; futbolcular, teknik heyet ve kafiledeki diğer görevliler için adeta etten bir duvar örüyor. Özel ekipler; kafilenin konakladığı otellerde, antrenman sahalarında, seyahat güzergahlarında ve maç günlerinde üst düzey yakın koruma faaliyeti yürütüyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası süreci boyunca ekipler, kafilenin ayak bastığı her noktada giriş-çıkış denetimleri ve güzergah güvenliğini ev sahibi ülkelerin güvenlik makamlarıyla koordine şekilde yürütecek.

Öte yandan Güvenlik Daire Başkanlığı şube müdürlerinin Washington'da kurulan Uluslararası Güvenlik Merkezinde görev yaptıkları da öğrenildi. - ARIZONA