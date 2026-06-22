A Milli Takım, ABD Maçı İçin Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
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A Milli Takım, ABD Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

A Milli Takım, ABD Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
22.06.2026 05:59
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A Milli Futbol Takımı, 26 Haziran'daki ABD maçı için Arizona'da antrenman yapmaya başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

A Milli Futbol Takımı yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - ARIZONA

Kaynak: İHA

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