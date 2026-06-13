A Milli Takım Avustralya'ya Hazır

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı Avustralya maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Killarney Park'ta, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 07.00'de BC Palace Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.