A Milli Takım Çekya'yı Yendi

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa mücadelesinde Çekya'yı 79-65 yendi ve organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven ilk beşiyle başladı.

Müsabakanın ilk yarısını 41-29 önde tamamlayan milliler, parkeden de 79-65 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, bir sonraki hazırlık maçında Litvanya ile 20 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milliler, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçını ise 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'a karşı oynayacak.