A Milli Takım'da 3 Değişiklik

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Samsun'da oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün yerine İzlanda karşısında ilk 11'de Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci ve Kenan Yıldız'a şans verdi.

Vincenzo Montella takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Bertuğ Yıldırım, Eren Elmalı, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Mert Müldür, Ahmed Kutucu, Yunus Akgün ve Atakan Karazor yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda bulunan Berke Özer ise maç kadrosuna alınmadı.

Atakan ilk kez kadroda

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Atakan Karazor maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Atakan, Montella'nın İzlanda mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi

A Milli Takım'ın İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden izledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

İzlanda ile deplasmanda oynanan karşılaşmada az sayıdaki Türk taraftar da tribündeki yerini aldı.

Laugardalsvöllur Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi.