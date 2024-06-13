A Milli Takım'da 8 oyuncu antrenmana katıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'nda 8 oyuncu antrenman yaptı.
Milli takımın, Barsinghausen'deki kamp merkezinde yapılan sabah çalışmasına 1'i kaleci 8 futbolcu katıldı. İdmanda, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım, Ferdi Kadıoğlu ve Ahmecan Kaplan ile aday kadroda yer almayan Serdar Saatçı ve Doğucan Haspolat yer aldı.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde salondaki çalışmanın ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koşuyla idmanı tamamladı.
A Milli Takım, 18 Haziran'da oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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