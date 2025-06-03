A Milli Takım'da iki isme geçiş töreni yapıldı - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım'da iki isme geçiş töreni yapıldı

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A Milli Takım\'da iki isme geçiş töreni yapıldı
03.06.2025 11:35
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A Milli Takım\'da iki isme geçiş töreni yapıldı
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A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak özel maçlar için hazırlıklarına başladı. Riva'daki kampında basına açık antrenman yapan milliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. İlk kez milli takıma çağrılan Mustafa Eskihellaç ve yeni evli Kerem Aktürkoğlu için geçiş töreni düzenlendi.

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı özel maçlar için toplandığı Riva'da hazırlıklarını basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İKİ İSME GEÇİŞ TÖRENİ YAPILDI

A Milli Takımımız'da ilk kez aday kadroya çağrılan Mustafa Eskihellaç ve yeni evlenen Kerem Aktürkoğlu'na geçiş töreni yapıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda son olarak pas ve minyatür kalede şut çalışması gerçekleştirildi. Kaleciler Altay Bayındır, Berke Özer ve Muhammed Şengezer, kaleci antrenörüyle birlikte çalışma yaptı.

Hakan Çalhanoğlu bugün yapılan antrenmanda yer almadı. Almanya'da sağlık kontrolünden geçecek olan Hakan'ın tedavisi orada devam ediyor. Mustafa Hekimoğlu ve Uğurcan Çakır'ın da hafif sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı. Bu iki isim yapılacak tetkikler sonrası durumuna karar verilecek.

Milliler, 7 Haziran'da ABD ve 11 Haziran'da Meksika ile özel maçlarda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, bugün saat 23.00'te İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye hareket edecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım, Riva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'da iki isme geçiş töreni yapıldı - Son Dakika

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