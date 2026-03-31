A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası play-off finali öncesinde kadroda önemli eksikler dikkat çekti.
Ay-yıldızlı ekipte Merih Demiral, Muhammed Şengezer, Oğuz Aydın, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç, Kosova karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilmedi.
Sakatlığı bulunan ve Romanya maçında da forma giyemeyen Merih Demiral'ın kadroda yer almaması beklenirken, diğer dört ismin ise teknik heyet kararıyla kadro dışında bırakıldığı öğrenildi. A Milli Takım, Dünya Kupası bileti için Kosova deplasmanına çıkacak. Zorlu mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'da tarihi maç öncesi 5 eksik var - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)