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A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den yorum: İlahi adalet - Son Dakika

A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den yorum: İlahi adalet

05.10.2021 10:01

Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Norveç ile Ay-Yıldızlı Takımımız karşılaşacak. Bu maç öncesi A Mili Takımımızda mecburi oyuncu değişikliği meydana geldi. Sakatlanan Kenan Karaman yerine Halil Dervişoğlu alındı. Yorumcu Nihat Kahveci bu durumu "Halil kadroda olmayı hak ediyor. İlahi adalet" sözleriyle değerlendirdi.

A Milli Takım'ın Norveç ile oynayacağı maçın kadrosuna Stefan Kuntz, sürpriz isimleri dahil etti. Sinan Bolat, Serdar Aziz, Serdar Dursun gibi tercihler çok dikkat çekti. Bu sezon düşüşte olan Kenan Karaman'ın alınıp, Halil Dervişoğlu'nun kenarda bırakılması ise çok eleştirilmişti. Bu duruma Nihat Kahveci'den ilginç bir yorum geldi.

Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den bomba yorum: İlahi adalet

"İLAHİ ADALET"

Nihat Kahveci, "Sonradan kadroya alınmasına sevindim. Kadroya olmayı hak ediyor. İlahi adalet.Ülkemizde de bir sol bek sorunu olduğu gerçek, o yüzden Caner'in Milli Takım kadrosunda olması gerekir" yorumunu yaptı.

A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den yorum: İlahi adalet

Nihat Kahveci, Milli Takım, Norveç, Adalet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den yorum: İlahi adalet - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den yorum: İlahi adalet - Son Dakika
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