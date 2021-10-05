A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den yorum: İlahi adalet

A Milli Takım'ın Norveç ile oynayacağı maçın kadrosuna Stefan Kuntz, sürpriz isimleri dahil etti. Sinan Bolat, Serdar Aziz, Serdar Dursun gibi tercihler çok dikkat çekti. Bu sezon düşüşte olan Kenan Karaman'ın alınıp, Halil Dervişoğlu'nun kenarda bırakılması ise çok eleştirilmişti. Bu duruma Nihat Kahveci'den ilginç bir yorum geldi.

"İLAHİ ADALET"

Nihat Kahveci, "Sonradan kadroya alınmasına sevindim. Kadroya olmayı hak ediyor. İlahi adalet.Ülkemizde de bir sol bek sorunu olduğu gerçek, o yüzden Caner'in Milli Takım kadrosunda olması gerekir" yorumunu yaptı.