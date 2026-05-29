A Milli Takım\'dan Bayramlaşma

29.05.2026 20:06
Teknik heyet ve futbolcular, Kurban Bayramı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, antrenmanda Kurban Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bayramlaştı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve topla çalışmalarla devam etti. Milliler, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı.

Antrenman öncesinde Kurban Bayramı dolayısıyla teknik heyet ve milli futbolcular, basın mensuplarıyla bayramlaştı. Milli futbolcular Arda Güler ile Yusuf Akçiçek de basın mensuplarına lokum ikram etti. Daha sonra günün anısına hep birlikte fotoğraf çekimi yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken, sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç ise antrenmanda yer almadı.

Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıklarına yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 20:19:18.
