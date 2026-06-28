A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri için hazırlıkta

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, söz konusu müsabakaların hazırlıklarını Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Akatlar Spor Kompleksi'nde sürdürdü. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. - İSTANBUL
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